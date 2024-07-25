В Туле ищут подрядчика для уборки города: сумма контракта составляет 200 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работу нужно будет выполнить до 30 ноября.

Центр организации закупок объявил аукцион на поиск подрядчика для благоустройства и уборки Тулы. Сумма контракта — 200 миллионов рублей.

Подрядчику нужно будет «увлажнить улично-дорожную сеть», отмыть и подмести улицы, очистить от старой краски объекты городской инфраструктуры.

Кроме того, ему придется вручную расчищать парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры, в том числе на мостах, путепроводах, пандусах; стричь газоны, красить бордюры и лавочки, расширять дороги автогрейдером. Зимой вывозить снег с улиц и посыпать дороги противогололедными средствами.

По документам работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября. Срок окончания подачи заявок — 1 августа. Уточняется, что за неисполнение обязательств штраф для подрядчика составит 100 тысяч рублей.