  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле ищут подрядчика для уборки города: сумма контракта составляет 200 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле ищут подрядчика для уборки города: сумма контракта составляет 200 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле ищут подрядчика для уборки города: сумма контракта составляет 200 млн рублей

Работу нужно будет выполнить до 30 ноября.

Центр организации закупок объявил аукцион на поиск подрядчика для благоустройства и уборки Тулы. Сумма контракта — 200 миллионов рублей. 

Подрядчику нужно будет «увлажнить улично-дорожную сеть», отмыть и подмести улицы, очистить от старой краски объекты городской инфраструктуры.

Кроме того, ему придется вручную расчищать парковочные карманы, пешеходные дорожки, бордюры, в том числе на мостах, путепроводах, пандусах; стричь газоны, красить бордюры и лавочки, расширять дороги автогрейдером. Зимой вывозить снег с улиц и посыпать дороги противогололедными средствами. 

По документам работы подрядчик должен выполнить до 30 ноября. Срок окончания подачи заявок — 1 августа. Уточняется, что за неисполнение обязательств штраф для подрядчика составит 100 тысяч рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 12:12 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
госзакупкиуборка города
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском администрация выплатит школьнице 25 тысяч рублей за зимнее ДТП с такси
В Донском администрация выплатит школьнице 25 тысяч рублей за зимнее ДТП с такси
Недомогание, пробки и визит к стоматологу: как туляки объясняют прогулы на работе
Недомогание, пробки и визит к стоматологу: как туляки объясняют прогулы на работе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.