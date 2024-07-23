Туляк насмерть забил любовника сожительницы: дело передано в суд

В Туле 33-летний ранее судимый мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального СК.

По нашей информации, ночью 6 мая пьяный обвиняемый проходил мимо квартиры, в которой жила его 40-летняя сожительница. Мужчина весьма удивился, увидев в окнах квартиры свет, — благоверная сообщила ему, что в выходные уедет из города к родителям. Ловко забравшись на второй этаж панельного дома, обвиняемый увидел, что сожительница увлекательно проводит время с посторонним мужчиной.

Взбешенный обвиняемый разбил окно, залез в квартиру и жестоко избил соперника. От полученных травм 41-летний потерпевший скончался в больнице.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.