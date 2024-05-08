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Туляк избил любовника сожительницы: потерпевший умер в больнице на следующий день

Туляк избил любовника сожительницы: потерпевший умер в больнице на следующий день

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В Туле 33-летний ранее судимый мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По нашей информации, 5 мая пьяный обвиняемый проходил мимо квартиры, в которой жила его 40-летняя сожительница. Мужчина весьма удивился, увидев в окнах квартиры свет — благоверная сообщила ему, что на выходные уедет из города к родителям. Ловко забравшись на второй этаж панельного дома, обвиняемый увидел, что сожительница увлекательно проводит время с посторонним мужчиной.

Взбешенный обвиняемый разбил окно, залез в квартиру и жестоко избил соперника. От полученных травм 41-летний потерпевший скончался в больнице.

В настоящее время обвиняемый арестован, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается. 

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