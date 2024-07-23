На ремонт улиц в Туле выделят 655 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Администрация Тулы разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который отремонтирует дороги областного центра. Стоимость контракта — 655 миллионов рублей.

Работы подрядчик должен закончить до 15 октября 2024 года. Подрядчика чиновники определят после 5 августа. В списке указано 15 улиц: