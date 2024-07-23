  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На ремонт улиц в Туле выделят 655 млн рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ремонт улиц в Туле выделят 655 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На ремонт улиц в Туле выделят 655 млн рублей

Работы планируют завершить до 15 октября.

Администрация Тулы разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который отремонтирует дороги областного центра. Стоимость контракта — 655 миллионов рублей. 

Работы подрядчик должен закончить до 15 октября 2024 года. Подрядчика чиновники определят после 5 августа. В списке указано 15 улиц:

  • улица Путейская;
  • улица Карла Маркса от Демидовской плотины до Калинина;
  • улица Заварная от набережной Дрейера до Луначарского;
  • участок улиц Карпова и Баташевской;
  • Орловское шоссе;
  • участок улицы Плеханова от Кирова до Плеханова, 142;
  • Вересаева от Первомайской до Красноармейского проспекта;
  • участок Литейной улицы от Октябрьской до Дульной;
  • Луначарского;
  • Мира;
  • Тургеневская;
  • подъездная дорога к городскому кладбищу № 5;
  • Пушкинская;
  • Воздухофлотская.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дороггосзакупки

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляк насмерть забил любовника сожительницы: дело передано в суд
Туляк насмерть забил любовника сожительницы: дело передано в суд
Где в Туле отключили воду 23 июля
Где в Туле отключили воду 23 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.