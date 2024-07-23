На ремонт улиц в Туле выделят 655 млн рублей

Администрация Тулы разместила на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика, который отремонтирует дороги областного центра. Стоимость контракта — 655 миллионов рублей.
Работы подрядчик должен закончить до 15 октября 2024 года. Подрядчика чиновники определят после 5 августа. В списке указано 15 улиц:
- улица Путейская;
- улица Карла Маркса от Демидовской плотины до Калинина;
- улица Заварная от набережной Дрейера до Луначарского;
- участок улиц Карпова и Баташевской;
- Орловское шоссе;
- участок улицы Плеханова от Кирова до Плеханова, 142;
- Вересаева от Первомайской до Красноармейского проспекта;
- участок Литейной улицы от Октябрьской до Дульной;
- Луначарского;
- Мира;
- Тургеневская;
- подъездная дорога к городскому кладбищу № 5;
- Пушкинская;
- Воздухофлотская.