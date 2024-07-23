— В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция Тульской области проводит профилактическое мероприятие «Безопасное лето!». Инспекторы проводят дополнительные пропагандистские беседы с детьми и их родителями, направленные на разъяснение ПДД и необходимость контроля со стороны взрослых за поведением несовершеннолетних при участии в дорожном движении, — отметили в тульской Госавтоинспекции.
В 2024 году в ДТП в Тульской области погибли пять детей
Печальную статистику по детской смертности региональная Госавтоинспекция привела с начала года.
Так, с января 2024 года на дорогах зарегистрировали гибель пяти несовершеннолетних участников дорожного движения до 16 лет.
— В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция Тульской области проводит профилактическое мероприятие «Безопасное лето!». Инспекторы проводят дополнительные пропагандистские беседы с детьми и их родителями, направленные на разъяснение ПДД и необходимость контроля со стороны взрослых за поведением несовершеннолетних при участии в дорожном движении, — отметили в тульской Госавтоинспекции.
Экипажи ДПС усилят работу по профилактике и пресечению грубых нарушений ПДД, в частности — управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также без права управления (особенно юными водителями мототехники), выезда на встречную полосу дороги, нарушению требований к перевозке детей, непредоставлению преимущества в движении пешеходам и т. д.
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