В 2024 году в ДТП в Тульской области погибли пять детей

Печальную статистику по детской смертности региональная Госавтоинспекция привела с начала года.

Так, с января 2024 года на дорогах зарегистрировали гибель пяти несовершеннолетних участников дорожного движения до 16 лет.



— В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция Тульской области проводит профилактическое мероприятие «Безопасное лето!». Инспекторы проводят дополнительные пропагандистские беседы с детьми и их родителями, направленные на разъяснение ПДД и необходимость контроля со стороны взрослых за поведением несовершеннолетних при участии в дорожном движении, — отметили в тульской Госавтоинспекции.