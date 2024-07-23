Туляк купил наркотики после рабочей смены и стал фигурантом уголовного дела

В Туле местный житель признан виновным в незаконном приобретении без цели сбыта наркотического средства значительном размере.

В своих показания мужчина заявил, что захотел расслабиться после тяжелого рабочего дня и через мобильный он зашел в интернет-магазин и заказал наркотик. Выбрав средство для употребления, оплатил его и последовал указаниям куратора. Выполнив необходимые действия, получил координаты закладки и отправился на поиски вещества.

Он нашел закладку в лесном массиве под деревом, скурил часть вещества, а другую запас на будущее. Как только он вышел из лесного массива, его задержали сотрудники полиции.

— В ходе личного досмотра обнаружили и изъяли наркотическое средство массой 0,34 грамма, что является значительным для данного вида преступления, — отметили в Тульской транспортной прокуратуре.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 30 000 рублей.