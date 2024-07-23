В детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей

В Тульской детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей. Маленькие туляки смогут пройти обследование бесплатно и без направления, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Прием юных жителей Тульской области проведут следующие специалисты:
- врач-педиатр;
- офтальмолог;
- кардиолог;
- отоларинголог;
- невролог;
- травматолог-ортопед;
- гинеколог;
- нефролог;
- онколог.
Прием будет проводиться по адресу: Тула, улица Бондаренко, 39 с 8.00 до 15.00. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (4872) 48-50-05.
При себе иметь паспорт (свидетельство о рождении ребенка), полис и СНИЛС.