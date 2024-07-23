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В детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей
Фото: ru.freepik.com.

В детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей

Необходима предварительная запись.

В Тульской детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей. Маленькие туляки смогут пройти обследование бесплатно и без направления, сообщает пресс-служба регионального минздрава. 

Прием юных жителей Тульской области проведут следующие специалисты:

  • врач-педиатр;
  • офтальмолог;
  • кардиолог;
  • отоларинголог;
  • невролог;
  • травматолог-ортопед;
  • гинеколог;
  • нефролог;
  • онколог.

Прием будет проводиться по адресу: Тула, улица Бондаренко, 39 с 8.00 до 15.00. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (4872) 48-50-05.

При себе иметь паспорт (свидетельство о рождении ребенка), полис и СНИЛС.

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Автор:
сегодня, в 20:20 0
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