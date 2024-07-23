В детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей

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В Тульской детской областной больнице 30 июля пройдет день открытых дверей. Маленькие туляки смогут пройти обследование бесплатно и без направления, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Прием юных жителей Тульской области проведут следующие специалисты:

врач-педиатр;

офтальмолог;

кардиолог;

отоларинголог;

невролог;

травматолог-ортопед;

гинеколог;

нефролог;

онколог.

Прием будет проводиться по адресу: Тула, улица Бондаренко, 39 с 8.00 до 15.00. Необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (4872) 48-50-05.

При себе иметь паспорт (свидетельство о рождении ребенка), полис и СНИЛС.