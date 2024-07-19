За полгода в Тульской области по вине пьяных водителей погибли 12 человек

Всего же в этих ДТП пострадали 75 человек.

За 6 месяцев 2024 года в Тульской области произошло 739 дорожно-транспортных происшествий, в которых 70 человек погибло, 915 — получили ранения. Такую статистику озвучили в региональной Госавтоинспекции. Для примера, за аналогичный период прошлого года случилось 742 аварии, погиб 81 человек, 1011 пострадали.

По вине пьяных водителей за полгода произошло 58 ДТП, в которых 12 человек погибло, 75 — получили ранения. Статистика прошлого года — 85 аварий, 19 погибших и 120 пострадавших.

— Несмотря на снижение данных показателей, Госавтоинспекция призывает туляков и гостей региона отказаться от поездок за рулем в нетрезвом состоянии, так как пьяный водитель своими действиями создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за пьяную езду предусмотрена административная и уголовная ответственность.