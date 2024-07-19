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Тульский Роспотребнадзор изъял из оборота больше тонны испорченных овощей
Фото: ru.freepik.com.

Тульский Роспотребнадзор изъял из оборота больше тонны испорченных овощей

Таковы результаты проверки за шесть месяцев года.

За первое полугодие 2024 года специалисты Роспотребнадзора по Тульской области проверили больше 50 предприятий, занимающихся реализацией плодоовощной продукции.

Так, санитарные врачи изъяли 74 партии продукции объемом 1320 кг, из которых 1163 кг — овощи. В числе нарушений: отсутствие маркировки, признаки порчи, нарушение целостности плодов.

По показателям качества и безопасности было исследовано 157 проб овощей. Все образцы соответствовали нормативным требованиям.

— В связи с нарушениями требований законодательства возбуждено 11 дел по статьям КоАП РФ, вынесены постановления об административном правонарушении на общую сумму 131 тысяча рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства. 

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Автор:
сегодня, в 13:32 +2
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