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СК завел дело на тулячку, незаконно присвоившую 350 тыс. рублей по соцконтракту

СК завел дело на тулячку, незаконно присвоившую 350 тыс. рублей по соцконтракту

Женщина потратила деньги на личные цели.

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по факту мошенничества. В 2022 году она заключила соцконтракт и получила из бюджета региона 350 тысяч рублей на развитие предпринимательского дела.

Однако соблюдать условия договора тулячка не собиралась. Кроме того, она предоставила заведомо недостоверные сведения в отдел соцзащиты. 

— Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» ущерб в крупном размере, — рассказали в пресс-службе регионального СК. 

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тулячку обяжут возместить причиненный ущерб.

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Автор:
сегодня, в 12:05 0
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