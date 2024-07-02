СК завел дело на тулячку, незаконно присвоившую 350 тыс. рублей по соцконтракту

Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении местной жительницы по факту мошенничества. В 2022 году она заключила соцконтракт и получила из бюджета региона 350 тысяч рублей на развитие предпринимательского дела.

Однако соблюдать условия договора тулячка не собиралась. Кроме того, она предоставила заведомо недостоверные сведения в отдел соцзащиты.

— Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» ущерб в крупном размере, — рассказали в пресс-службе регионального СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Тулячку обяжут возместить причиненный ущерб.