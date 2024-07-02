За срыв сроков ремонта проспекта Ленина подрядчика оштрафовали на 6,8 млн рублей

Прокуратура Тулы провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



В надзорном ведомстве установили, что компания ООО «Универсалтехком», ремонтирующая участки дороги на проспекте Ленина, вовремя не завершила работы. Напомним, они велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт выделяли сумму свыше 323 млн рублей.

— По постановлению прокурора руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 6,8 млн рублей, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

Напомним, ранее данного подрядчика уже штрафовали за срыв сроков ремонта улицы Кутузова. Из Тульской области компания ушла со скандалом и характеристикой «подрядчика с низкой социальной ответственностью». Работу подрядчика жестко раскритиковал экс-губернатор Алексей Дюмин.