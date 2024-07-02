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За срыв сроков ремонта проспекта Ленина подрядчика оштрафовали на 6,8 млн рублей

За срыв сроков ремонта проспекта Ленина подрядчика оштрафовали на 6,8 млн рублей

Ранее к «Универсалтехком» уже применяли штрафные санкции.

Прокуратура Тулы провела проверку исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В надзорном ведомстве установили, что компания ООО «Универсалтехком», ремонтирующая участки дороги на проспекте Ленина, вовремя не завершила работы. Напомним, они велись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт выделяли сумму свыше 323 млн рублей.

— По постановлению прокурора руководитель юридического лица привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 6,8 млн рублей, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Напомним, ранее данного подрядчика уже штрафовали за срыв сроков ремонта улицы Кутузова. Из Тульской области компания ушла со скандалом и характеристикой «подрядчика с низкой социальной ответственностью»Работу подрядчика жестко раскритиковал экс-губернатор Алексей Дюмин. 

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Фотограф:
сегодня, в 12:20 +1
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Событие
УниверсалтехкомБезопасные и качественные автомобильные дороги
Место
проспект Ленина
 

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