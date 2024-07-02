Специалисты минприроды Тульской области взяли пробы воды из пруда в Якшинских Выселках

По предварительной информации, следов сброса сточных вод не зафиксировали.

С 29 июня по 1 июля в Якшинских Выселках работали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Тульской области. Напомним, жители Дубенского района пожаловались на химический запах и масляные разводы на берегу пруда.

В региональном минприроды рассказали, что все эти дни специалисты обследовали водоем.

— Следов сброса сточных вод не зафиксировано. Кроме того, была взята проба воды для анализа. По результатам исследования примут соответствующие решения в рамках установленных полномочий, — отметили в ведомстве.