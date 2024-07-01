Туляк заказал убийство бывшего мужа сожительницы: дело передано в суд

В Туле 35-летний местный житель обвиняется в приготовлении к убийству, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации Myslo, на преступление индивидуальный предприниматель пошёл ради своей сожительницы. От предыдущего брака у женщины есть ребёнок, и её бывший муж всячески препятствовал их общению. Обращался в суд с требованием отдать ему ребенка, настраивал его против матери.

Обвиняемый в какой-то момент решил, что проще убить 48-летнего слесаря, чем договориться с ним. Начал искать через знакомых киллера, а те выдали его правоохранителям.

— Обвиняемый несколько раз встречался с мужчиной, выступающим в роли исполнителя преступления, и передавал ему данные о личности потерпевшего и его фотографии. 28 февраля после передачи «киллеру» миллиона рублей обвиняемого задержали, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК.

В ходе расследования мужчина признал вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.