  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк заказал убийство бывшего мужа сожительницы: дело передано в суд - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк заказал убийство бывшего мужа сожительницы: дело передано в суд

Туляк заказал убийство бывшего мужа сожительницы: дело передано в суд

Мужчина пошёл на преступление ради любви.

В Туле 35-летний местный житель обвиняется в приготовлении к убийству, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По информации Myslo, на преступление индивидуальный предприниматель пошёл ради своей сожительницы. От предыдущего брака у женщины есть ребёнок, и её бывший муж всячески препятствовал их общению. Обращался в суд с требованием отдать ему ребенка, настраивал его против матери.

Обвиняемый в какой-то момент решил, что проще убить 48-летнего слесаря, чем договориться с ним. Начал искать через знакомых киллера, а те выдали его правоохранителям. 

— Обвиняемый несколько раз встречался с мужчиной, выступающим в роли исполнителя преступления, и передавал ему данные о личности потерпевшего и его фотографии. 28 февраля после передачи «киллеру» миллиона рублей обвиняемого задержали, — сообщили Myslo в пресс-службе регионального СК.

В ходе расследования мужчина признал вину, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 11:01 +1
Другие статьи по темам
Прочее
заказал убийствоТуладежурная частьпроисшествияуголовное дело
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Чернском районе прошел праздник «Песни Бежина луга»
В Чернском районе прошел праздник «Песни Бежина луга»
Пляжный волейбол в Туле: награды получили самые выносливые
Пляжный волейбол в Туле: награды получили самые выносливые
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.