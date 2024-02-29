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В Туле задержан мужчина, заказавший киллеру убийство бывшего мужа сожительницы

В Туле задержан мужчина, заказавший киллеру убийство бывшего мужа сожительницы

Злоумышленник передавал оплату за преступление исполнителю напротив ТЦ «‎Макси». Там его и задержали оперативники.

Первый отдел по расследованию особо важных дел по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его действия квалифицировали ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству).

Обвиняемый решил убить бывшего мужа своей возлюбленной. Но не своими руками. Он нашел лицо, которое согласилось на убийство за награждение в размере миллиона рублей. 

— О замысле обвиняемого стало известно в правоохранительных органах, дальнейшие мероприятия проходили под контролем сотрудников УФСБ России по Тульской области. Обвиняемый несколько раз встречался с мужчиной, выступающим в роли исполнителя преступления, и передавал ему данные о личности потерпевшего и его фотографии, — рассказали в СУ СКР по Тульской области. 

Заказчика преступления задержали 28 февраля в Пролетарском районе во время передачи денежных средств исполнителю убийства. Кадры, на которых сотрудники УФСБ проводят оперативные действия, предоставили в региональном СК.

В настоящее время с мужчиной работают следователи. Ему предъявлено обвинение в организации приготовления к убийству по найму. Следователь собирается выступить в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями следственного управления СК России по Тульской области продолжается проведение комплекса следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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