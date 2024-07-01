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В Чернском районе прошел праздник «Песни Бежина луга»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Чернском районе прошел праздник «Песни Бежина луга»

Гостей ждали экскурсионные программы, ярмарки, мастер-классы и фотозоны.

В селе Тургенево Чернского района прошел межрегиональный литературно-песенный праздник «Песни Бежина луга», посвященный Ивану Тургеневу. 

От имени врио губернатора Тульской области Дмитрия Миляева гостей праздника приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

— Сегодня в Чернском районе мы чествуем крупнейшего деятеля русской культуры — Ивана Тургенева. Праздник на Бежином лугу и в селе Тургенево проходит уже более 40 лет. И традиционно его посещают жители не только Тульской области, но и других регионов. Региональный музей-заповедник «Бежин луг» был открыт здесь в 2017 году благодаря поддержке Алексея Дюмина. Мы продолжаем активно развивать это историческое место, — сказала Татьяна Рыбкина.

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Праздник прошел на территории усадебного парка писателя, где гостей ждали экскурсионные программы, ярмарки, мастер-классы и фотозоны. В программе — квест «Записки охотника», фотовыставка «Тургеневская девушка XXI века», концерт народных коллективов и многое другое. 

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Кульминацией стал театральный спектакль по пьесе Тургенева «Завтрак у предводителя».

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Организаторы мероприятия — Объединение центров развития культуры, музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг» и администрация Чернского района при поддержке правительства Тульской области.

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