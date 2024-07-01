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Пляжный волейбол в Туле: награды получили самые выносливые

Пляжный волейбол в Туле: награды получили самые выносливые

29 июня завершился I этап фестиваля паркового волейбола по классическому и пляжному волейболу.

Традиционный турнир проводится под эгидой региональной федерации волейбола. На площадку вышли сыграть 16 команд. Стояла жара, и в финал вышли самые сильные.

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Финальные игры прошли до трех партий. Это были самые напряженные для команд игры — никто не хотел сдаваться.

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В итоге места распределились так:

1-е место — команда «Евраз»,
2-е место — команда «Восток»,
3-е место — команда — «Импульс».

По пляжке на площадку вышли 8 женских и 16 мужских команд. Места распределились следующим образом:

Женщины

1-е место — Ожерельева Мария / Ожерельева Екатерина,
2-е место — Корбасова Дарья / Поляк Евгения,
3-е место — Харламова Екатерина / Глушкова Ирина.

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Мужчины

1-е место — Картавенко Константин / Картавенко Леонид,
2-е место — Макарочкин Олег / Поляк Александр,
3-е место — Луняев Виталий / Борисов Артём.

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Все финалисты этапа фестиваля по парковому волейболу получили награды.

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