Пляжный волейбол в Туле: награды получили самые выносливые

29 июня завершился I этап фестиваля паркового волейбола по классическому и пляжному волейболу.

Традиционный турнир проводится под эгидой региональной федерации волейбола. На площадку вышли сыграть 16 команд. Стояла жара, и в финал вышли самые сильные.

Финальные игры прошли до трех партий. Это были самые напряженные для команд игры — никто не хотел сдаваться.

В итоге места распределились так:

1-е место — команда «Евраз»,

2-е место — команда «Восток»,

3-е место — команда — «Импульс».

По пляжке на площадку вышли 8 женских и 16 мужских команд. Места распределились следующим образом:

Женщины

1-е место — Ожерельева Мария / Ожерельева Екатерина,

2-е место — Корбасова Дарья / Поляк Евгения,

3-е место — Харламова Екатерина / Глушкова Ирина.

Мужчины

1-е место — Картавенко Константин / Картавенко Леонид,

2-е место — Макарочкин Олег / Поляк Александр,

3-е место — Луняев Виталий / Борисов Артём.

Все финалисты этапа фестиваля по парковому волейболу получили награды.