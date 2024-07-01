Пляжный волейбол в Туле: награды получили самые выносливые

Традиционный турнир проводится под эгидой региональной федерации волейбола. На площадку вышли сыграть 16 команд. Стояла жара, и в финал вышли самые сильные.
Финальные игры прошли до трех партий. Это были самые напряженные для команд игры — никто не хотел сдаваться.
В итоге места распределились так:
1-е место — команда «Евраз»,
2-е место — команда «Восток»,
3-е место — команда — «Импульс».
По пляжке на площадку вышли 8 женских и 16 мужских команд. Места распределились следующим образом:
Женщины
1-е место — Ожерельева Мария / Ожерельева Екатерина,
2-е место — Корбасова Дарья / Поляк Евгения,
3-е место — Харламова Екатерина / Глушкова Ирина.
Мужчины
1-е место — Картавенко Константин / Картавенко Леонид,
2-е место — Макарочкин Олег / Поляк Александр,
3-е место — Луняев Виталий / Борисов Артём.
Все финалисты этапа фестиваля по парковому волейболу получили награды.