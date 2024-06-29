В ремесленном дворе «Добродей» пройдет фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского»

Фото пресс-службы Объединения центров развития культуры.

6 июля с 12.00 до 15.00 в ремесленном дворе «Добродей» в Туле состоится фестиваль казачьей культуры «День иконы Николы Тульского». Праздник входит в программу XVIII Межрегионального фестиваля национальных культур «Страна в миниатюре» и проводится для сохранения и популяризации самобытной казачьей культуры.

Откроют программу выступления лучших творческих казачьих коллективов региона. Посетители увидят мастер-шоу «Казачья удаль» с демонстрацией боевого искусства казаков и виртуозного владения холодным оружием.

На мастер-классе по росписи «Сундук-скрыня» каждый желающий сможет создать казачий сундучок для хранения реликвий и ценностей своей семьи.

С традициями, историей, играми и бытом казаков познакомит квест «Быть казаком!».

На главную сцену выйдет Курский народный хор «Соловейко», выступление которого позволит окунуться в глубину песенной культуры казачества.

Также пройдут духовно-просветительские лекции об истории казачества, начиная с его возникновения и заканчивая современным этапом развития, о роли православия в жизни казаков, их воинских подвигах и служении Отечеству.

Будут работать выставки по истории и культуре российского казачества. На площадках народных игр и казачьих забав все желающие смогут посоревноваться в ловкости, скорости и смекалке, поучаствовать в игровом бою и в сражении на кистенях.

На празднике можно будет поучаствовать в мастер-классах от ремесленного двора «Добродей», приобрести изделия ручной работы на ярмарке мастеров декоративно-прикладного искусства Тульской области. Будет работать полевая кухня.

Вход свободный. Возрастные ограничения: 6+.