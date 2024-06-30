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Теннисистка из Тулы стала лауреатом ельцинской стипендии

Теннисистка из Тулы стала лауреатом ельцинской стипендии

Торжественное вручение сертификатов о стипендиях лучшим молодым теннисистам России состоялось 28 июня в московском филиале президентского центра.

Ежегодно такую стипендию выдают 12 девушкам и 12 юношам от 14 до 17 лет. В этом году одной из лауреатов стала юная теннисистка из Тулы Елизавета Привалова.

Стипендии принято называть ельцинскими, поскольку начало этой традиции положил первый президент России Борис Ельцин. В 2024 году стипендии присуждались в двадцать первый раз. На церемонии присутствовали Татьяна и Валентин Юмашевы, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, победительница Большого шлема Анастасия Мыскина, олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

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За два десятилетия ельцинскими стипендиатами становились едва ли не все известные сегодня отечественные теннисные звезды и чемпионы.

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