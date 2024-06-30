Теннисистка из Тулы стала лауреатом ельцинской стипендии

Ежегодно такую стипендию выдают 12 девушкам и 12 юношам от 14 до 17 лет. В этом году одной из лауреатов стала юная теннисистка из Тулы Елизавета Привалова.

Стипендии принято называть ельцинскими, поскольку начало этой традиции положил первый президент России Борис Ельцин. В 2024 году стипендии присуждались в двадцать первый раз. На церемонии присутствовали Татьяна и Валентин Юмашевы, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, победительница Большого шлема Анастасия Мыскина, олимпийский чемпион, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников.

За два десятилетия ельцинскими стипендиатами становились едва ли не все известные сегодня отечественные теннисные звезды и чемпионы.