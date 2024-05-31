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Гражданин Узбекистана слал «дикпики» юной тулячке и предлагал ей интим

Гражданин Узбекистана слал «дикпики» юной тулячке и предлагал ей интим

Теперь молодой человек отправится в колонию общего режима.

В Туле 22-летний гражданин Узбекистана признан виновным в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов и в покушении на развратные действия в отношении несовершеннолетней.

Судом установлено, что на протяжении нескольких месяцев молодой человек скидывал школьнице свои обнаженные фотографии. Кроме этого, он предлагал ей встретиться для того, чтобы заняться сексом. Девочка рассказала о назойливом иностранце родителям, которые, в свою очередь, отправились к правоохранителям.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца колонии общего режима. 

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