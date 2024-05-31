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С начала года почти 50 туляков открыли свое дело при поддержке службы занятости    

С начала года почти 50 туляков открыли свое дело при поддержке службы занятости    

Также от службы занятости безработный может получить финансовую помощь на развитие бизнеса в размере до 200 тысяч рублей.

С начала года при содействии Кадрового центра 49 человек оформили государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Основными видами самозанятости граждан из числа безработных являются: предоставление услуг в сфере красоты, сельскохозяйственное направление, услуги по строительству и отделке жилых и нежилых зданий и другие.

Гражданам, желающим открыть собственное дело оказывается комплекс услуг по принципу «одного окна» в рамках жизненной ситуации «Открытие собственного дела». Также специалисты Кадрового центра знакомят с основами организации предпринимательской деятельности и аспектами ведения бизнеса, совместно со специалистами «Мой бизнес» помогают в подготовке бизнес-плана.

Куратор на всех этапах помогает гражданину открыть собственное дело. С начала года оказано порядка 400 услуг и сервисов в рамках жизненной ситуации «Открытие собственного дела». Также от службы занятости гражданин может получить единовременную финансовую помощь в размере до 200 тысяч рублей на развитие бизнеса.

В рамках заключенного договора на оказание услуг ТРФ «Центр поддержки предпринимательства» разработал специально для Кадровых центров «Работа России» обучающий онлайн-вебинар по составлению бизнес-плана. Так же проводятся очные тренинги на территории кадрового центра по теме «Готов ли я начать свой бизнес?» для граждан, претендующих на единовременную финансовую помощь. 

Сюжет: #Естьработа
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