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Тульская УК задолжала газовикам почти 8 млн рублей: Что грозит потребителям?
Фото Алексея Пирязева.

Тульская УК задолжала газовикам почти 8 млн рублей: Что грозит потребителям?

В «Газпром межрегионгаз Тула» назвали самых крупных должников Тульской области на пресс-конференции по итогам отопительного сезона.

Среди управляющих компании Тулы названа УК «Любимый город». Сейчас ее задолженность составляет 7,7 млн рублей. Дело о долгах уже ушло в арбитраж. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николая Воробьева, управляющая организация постоянно срывает договоренности, систематически не оплачивая ресурс.

Что грозит потребителям: 

— Как правило, договоры поставки газа индивидуальны с каждым потребителем. Мы делаем все, чтобы отношения с УК никак не влияли на получение газа напрямую жителями. Но если в домах крышная котельная, то туляки рискуют остаться без газа с такими УК. 

Как правило, в таких случаях вопрос решается тем, что жители меняют УК на более добросовестную.

Также среди крупных должников названы тепличный комбинат «Новомосковский» (задолженность 16 млн рублей), «Тульская Сталепромышленная Группа» (долг 11,3 млн рублей). 

Теплоснабжающие организации тоже среди проблемных. Имея возможность сформировать график погашения дебиторской задолженности, они его не предоставили: МУП «Одоевское ЖКХ» (просроченная задолженность с октября 2022 года - 40 млн рублей), ООО «РГК-Новогуровский» (с декабря 2023 года - 16,4 млн рублей). 

Есть компании, которые согласовали график погашения задолженности, но не выполнили взятые на себя обязательства — ООО «Служба сервиса» и ООО «Конвекция Тула». 

Негативная тенденция по оплате наблюдается в теплоснабжающем предприятии Тепло-Огаревского района - МУП «Теплосети». Задолженность составляет 4 млн рублей.

— Мы готовы к конструктивному диалогу, в том числе с теми, у кого есть задолженности, — сказал Николай Воробьев. - Ситуации бывают разные. Есть жители, которые попали в трудную жизненную ситуацию,  -сказал Николай Воробьев. - С таким семьями мы проводим работу, стараемся помочь достичь конструктивного диалога, составить комфортный график повышения задолженностей. К сожалению, люди не всегда идут навстречу. 

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сегодня, в 11:00 0
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