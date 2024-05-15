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Вооруженный налет на ювелирный магазин в Узловой: сумма ущерба увеличилась до 25 млн рублей

Вооруженный налет на ювелирный магазин в Узловой: сумма ущерба увеличилась до 25 млн рублей

Преступников ищут третью неделю.

29 апреля в Узловой двое мужчин ограбили ювелирный магазин. По уточненной информации, ущерб от их действий составил 25 миллионов рублей.

Напомним, в 19.15 преступники ворвались в ювелирный магазин, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбили витрины и забрали драгоценности. После этого злоумышленники скрылись с добычей на автомобиле ВАЗ-21074. Вся «операция» заняла не более 5 минут, рассказали Myslo очевидцы. Чуть позже машину найдут брошенной в паре километров от места происшествия.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых ищут. 

Ранее мы писали про преступников, которые в 2020 году ограбили в Узловой ювелирный салон «Нефертити». Злоумышленников задержали спустя два года после совершения преступления. 

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