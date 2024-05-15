Стало известно, когда пройдут выборы тульского губернатора

Как сообщили Myslo в региональном избиркоме, в соответствии с Законом Тульской области от 26.03.2021 № 21-ЗТО «О выборах губернатора Тульской области» в случае досрочного прекращения полномочий губернатора Тульская облдума назначает досрочные выборы.

Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, то есть выборы должны быть назначены не ранее 30 мая и не позднее 9 июня 2024 года.

Сами же выборы пройдут в единый день голосования — 8 сентября 2024 года.

Губернатором Тульской области может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования возраста 30 лет.

14 мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин покинул свой пост в связи с назначением на должность помощника Президента РФ.