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Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин в Узловой: ущерб составил 20 млн

Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин в Узловой: ущерб составил 20 млн

Преступников ищут.

29 апреля в Узловой двое мужчин ограбили ювелирный магазин. По нашей информации, ущерб от их действий составил около 20 миллионов рублей.

В 19.15 преступники ворвались в ювелирный магазин, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбили витрины и забрали драгоценности. После этого злоумышленники скрылись с добычей на автомобиле ВАЗ-21074. Вся «операция» заняла не более 5 минут, рассказали Myslo очевидцы. Чуть позже машину найдут брошенной в паре километров от места происшествия.

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В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступников ищут. 

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