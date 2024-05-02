Вооруженные налетчики ограбили ювелирный магазин в Узловой: ущерб составил 20 млн

29 апреля в Узловой двое мужчин ограбили ювелирный магазин. По нашей информации, ущерб от их действий составил около 20 миллионов рублей.

В 19.15 преступники ворвались в ювелирный магазин, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, разбили витрины и забрали драгоценности. После этого злоумышленники скрылись с добычей на автомобиле ВАЗ-21074. Вся «операция» заняла не более 5 минут, рассказали Myslo очевидцы. Чуть позже машину найдут брошенной в паре километров от места происшествия.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Преступников ищут.