В Одоеве мужчина обокрал соседа во время охоты на лису

В Одоеве ранее судимый за аналогичное преступление Евгений В. обвиняется в краже.

В ходе расследования установлено, что 26 февраля обвиняемый пытался поймать лису, которая таскала кур из его сарая. Лиса сбежала от Евгения на территорию соседа и спряталась в его сарае. Мужчина залез в сарай и приметил там две пустые алюминиевые бочки объемом около 300 литров, после чего моментально забыл о лисе.



Осмотрев бочки и убедившись, что они пустые, мужчина решил их украсть, а потом сдать на металлолом. Ущерб от его действий составил 20 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.