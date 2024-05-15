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В Одоеве мужчина обокрал соседа во время охоты на лису

В Одоеве мужчина обокрал соседа во время охоты на лису

Уголовное дело направлено в суд.

В Одоеве ранее судимый за аналогичное преступление Евгений В. обвиняется в краже.

В ходе расследования установлено, что 26 февраля обвиняемый пытался поймать лису, которая таскала кур из его сарая. Лиса сбежала от Евгения на территорию соседа и спряталась в его сарае. Мужчина залез в сарай и приметил там две пустые алюминиевые бочки объемом около 300 литров, после чего моментально забыл о лисе.

Осмотрев бочки и убедившись, что они пустые, мужчина решил их украсть, а потом сдать на металлолом. Ущерб от его действий составил 20 000 рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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