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На переезде в поселке Ленинский мужчина врезался в столб
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На переезде в поселке Ленинский мужчина врезался в столб

Авария случилась 17 марта, в 16 часов.

ДТП произошло на переезде в поселке Ленинский. Водитель Lada врезался в столб.

Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.

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Подробности ДТП уточняются в Госавтоинспекции.

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