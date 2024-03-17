На переезде в поселке Ленинский мужчина врезался в столб

ДТП произошло на переезде в поселке Ленинский. Водитель Lada врезался в столб.
Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
Подробности ДТП уточняются в Госавтоинспекции.
Авария случилась 17 марта, в 16 часов.
ДТП произошло на переезде в поселке Ленинский. Водитель Lada врезался в столб.
Как сообщают очевидцы, водитель автомобиля находился в нетрезвом состоянии.
Подробности ДТП уточняются в Госавтоинспекции.
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