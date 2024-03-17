С какими вопросами избиратели обращались в тульский избирком

Фото избирательной комиссии Тульской области

За первые два дня выборов Президента России в избирательную комиссию Тульской области поступило 20 обращений и одна жалоба. Об этом в ходе воскресного брифинга председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов.

Большинство обращений касалось уточнения адресов избирательных участков, задавали вопросы, касающиеся подарков для впервые голосующих молодых избирателей.

Одна жалоба поступила от жительницы города Балашиха Московской области. Женщина решила проголосовать в Туле. Но на участке в голосовании ей было отказано, поскольку просто прийти на любой удобный участок недостаточно.

— С 2018 года существует механизм «Мобильный избиратель», позволяющий проголосовать по месту фактического нахождения избирателя. Но для этого заранее необходимо подать соответствующее заявление. С 29 января по 11 марта такие заявления принимались через портал Госуслуг, МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии. В нашем регионе такой возможностью воспользовались более 71 тыс. избирателей. Ею такого заявления подано не было, – сказал Павел Веселов.

Выборы Президента России проходят 15, 16, 17 марта.