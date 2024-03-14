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В Ясногорске директор центра допобразования присвоила 350 тысяч рублей

В Ясногорске директор центра допобразования присвоила 350 тысяч рублей

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд.

В Ясногорске 54-летняя тулячка обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что с сентября по декабрь 2020 года обвиняемая похитила 350 000 рублей. Эти деньги были выделены региональным правительством в рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» для обучения лиц в возрасте 50 лет и старше. Директор центра дополнительного образования никаких занятий с пожилыми гражданами не проводила, а просто прикарманила финансовые средства.

Уголовное дело в отношении женщины направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что обвиняемая возместила причиненный ущерб в ходе расследования.

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