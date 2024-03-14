В Тульской области в здании военного комиссариата прошли учения МЧС

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в кабинете психолога произошло возгорание.

В здании военного комиссариата Белёвского района состоялось пожарно-тактическое учение МЧС. По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в кабинете психолога произошло возгорание.

После поступления сообщения о пожаре на место условного возгорания направили силы и средства ближайших пожарно-спасательных подразделений по повышенному номеру вызова. До прибытия было эвакуировано 10 человек.

В одном из помещений обнаружили «пострадавшего». Его вынесли из здания и оказали первую помощь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на учениях отрабатывались действия по эвакуации и спасению людей, взаимодействие подразделений, правильный выбор решающего направления руководителя тушения пожара, действия личного состава дежурных караулов и вопросы техники безопасности.