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В Тульской области в здании военного комиссариата прошли учения МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в здании военного комиссариата прошли учения МЧС

По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в кабинете психолога произошло возгорание.

В здании военного комиссариата Белёвского района состоялось пожарно-тактическое учение МЧС. По легенде, в результате короткого замыкания электропроводки в кабинете психолога произошло возгорание.

После поступления сообщения о пожаре на место условного возгорания направили силы и средства ближайших пожарно-спасательных подразделений по повышенному номеру вызова. До прибытия было эвакуировано 10 человек. 

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В одном из помещений обнаружили «пострадавшего». Его вынесли из здания и оказали первую помощь. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, на учениях отрабатывались действия по эвакуации и спасению людей, взаимодействие подразделений, правильный выбор решающего направления руководителя тушения пожара, действия личного состава дежурных караулов и вопросы техники безопасности.

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