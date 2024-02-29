  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Громкий обыск в Белёве: в доме тульского охотинспектора нашли десятки «стволов» и боеприпасов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Громкий обыск в Белёве: в доме тульского охотинспектора нашли десятки «стволов» и боеприпасов

Громкий обыск в Белёве: в доме тульского охотинспектора нашли десятки «стволов» и боеприпасов

Пистолеты-пулеметы, винтовки и ружья — целый арсенал оружия как современного, так и времен Великой Отечественной войны. Дело обещает быть громким.

По информации Myslo, на днях в Белёве силовики провели мощную «реализацию»: в доме производственного охотинспектора местного охотхозяйства обнаружен целый арсенал боевого оружия и боеприпасов.

Пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева (ППС и ППШ), винтовка Мосина, ВСС «Винторез», снайперские винтовки Симонова и Драгунова (СВC и СВД), ружьё ТОЗ-34, пистолеты ПМ и ТТ — это неполный список найденного в квартире оружия.

Предполагается, что ППС, ППШ, ТТ и «Мосинка» могут оказаться «копанками», то есть найденными в белёвских лесах на местах боев времен ВОВ. 

Как стало известно редакции, по результатам исследования оружия в Белёве возбудили уголовное дело по статье 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Пока официальной информации о задержании охотинспектора нет. Myslo запросил комментарии УМВД по Тульской области.

Интересно то, что, по нашей информации, мера пресечения задержанному не избиралась, то есть с него даже не взяли подписку о невыезде. 

— Это странно, — говорит наш источник. — За найденные патроны и то берут подписку, а то и арестовывают. А тут такой арсенал, что полгорода разнести можно!

Справка. Кто такой производственный охотинспектор? Все охотхозяйства региона делятся на государственные (общедоступные) и частные, находящиеся в пользовании юридических лиц. Соответственно, есть охотничьи инспекторы, которые трудятся в государственных хозяйствах, а есть те, которых нанимают пользователи частных хозяйств. Это и есть производственные инспектора. Они не занимают должности в государственных ведомствах, однако обладают широким кругом полномочий. Таких производственных охотинспекторов аттестует Департамент охотпользования и природных ресурсов Минприроды с выдачей соответствующего документа. И в пределах вверенного охотхозяйства такой инспектор имеет почти такие же права, как и государственный.

Myslo будет следить за развитием событий.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:55 0
Другие статьи по темам
Событие
обыскоружиеохотинспектор
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура проверит законность подключения сетей ЖК «Самоварофф» к «Баташевскому саду»
Прокуратура проверит законность подключения сетей ЖК «Самоварофф» к «Баташевскому саду»
В Туле задержан мужчина, заказавший киллеру убийство бывшего мужа сожительницы
В Туле задержан мужчина, заказавший киллеру убийство бывшего мужа сожительницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.