Громкий обыск в Белёве: в доме тульского охотинспектора нашли десятки «стволов» и боеприпасов

Пистолеты-пулеметы, винтовки и ружья — целый арсенал оружия как современного, так и времен Великой Отечественной войны. Дело обещает быть громким.

По информации Myslo, на днях в Белёве силовики провели мощную «реализацию»: в доме производственного охотинспектора местного охотхозяйства обнаружен целый арсенал боевого оружия и боеприпасов.

Пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева (ППС и ППШ), винтовка Мосина, ВСС «Винторез», снайперские винтовки Симонова и Драгунова (СВC и СВД), ружьё ТОЗ-34, пистолеты ПМ и ТТ — это неполный список найденного в квартире оружия.

Предполагается, что ППС, ППШ, ТТ и «Мосинка» могут оказаться «копанками», то есть найденными в белёвских лесах на местах боев времен ВОВ.

Как стало известно редакции, по результатам исследования оружия в Белёве возбудили уголовное дело по статье 222 ч. 1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

Пока официальной информации о задержании охотинспектора нет. Myslo запросил комментарии УМВД по Тульской области.

Интересно то, что, по нашей информации, мера пресечения задержанному не избиралась, то есть с него даже не взяли подписку о невыезде.

— Это странно, — говорит наш источник. — За найденные патроны и то берут подписку, а то и арестовывают. А тут такой арсенал, что полгорода разнести можно!

Справка. Кто такой производственный охотинспектор? Все охотхозяйства региона делятся на государственные (общедоступные) и частные, находящиеся в пользовании юридических лиц. Соответственно, есть охотничьи инспекторы, которые трудятся в государственных хозяйствах, а есть те, которых нанимают пользователи частных хозяйств. Это и есть производственные инспектора. Они не занимают должности в государственных ведомствах, однако обладают широким кругом полномочий. Таких производственных охотинспекторов аттестует Департамент охотпользования и природных ресурсов Минприроды с выдачей соответствующего документа. И в пределах вверенного охотхозяйства такой инспектор имеет почти такие же права, как и государственный.

Myslo будет следить за развитием событий.