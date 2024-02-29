Прокуратура проверит законность подключения сетей ЖК «Самоварофф» к «Баташевскому саду»

Фото Юлии Антоновой.

Myslo продолжает следить за ситуацией в двух жилищных комплексах.

Прокуратура даст оценку законности действий застройщика «Самоварофф», теплоснабжающей организации ООО «Теплогарант», УК «Новый город» и собственника котельной. Об этом Myslo сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, ранее мы рассказывали о перебоях с горячей водой в ЖК «Баташевский сад» и «Самоварофф». Собственники обвиняют в своих бедах владельца местной котельной — ИП Шахова, который заключил договор с ресурсником — «Теплогарант».

Есть и еще одна причина, которая могла стать проблемой, — врезка ЖК «Самоварофф» в тепловые сети «Баташевского сада». Якобы из-за этого мощности котельной не хватило. Однако застройщик ООО СЗ «Приокское» утверждает: мощности достаточно для обеспечения многоэтажек на территории двух ЖК. Системы прошли спецкомиссию.

Что происходит сегодня?

Как сообщила Myslo жительница дома № 5 по ул. Самоварной Юлия Антонова, проблемы с горячим водоснабжением в их доме остаются до сих пор. Также на территории многоэтажки начала течь канализация.

Видео Юлии Антоновой.

Сегодня, 29 февраля, ожидается приезд сотрудников администрации на территорию ЖК: они будут разбираться в проблемных вопросах.

Кроме того, по словам Юлии Антоновой, перерасчет по квитанциям за ГВС не произвели.

По информации жителей дома № 2, с горячим водоснабжением ситуация «относительно нормальная».

— Вода горячая есть, но с утра спускать приходится долго. Не факт, что горячая пойдет сразу. Не холодная — и уже хорошо. Вечером температура повыше, — рассказала жительница ЖК «Самоварофф».

Ситуацию Myslo прокомментировали в ГЖИ Тульской области:

— По жалобам жителей на нарушения горячего водоснабжения в МКД на ул. Самоварной Государственная жилищная инспекция Тульской области провела проверку. Ресурсоснабжающей организации «Теплогарант» вынесено предписание об устранении нарушений качества подачи горячей воды. Ее подача в соответствии с нормативами будет обеспечена до 7 марта.

Myslo продолжает следить за развитием событий.