Пенсионер из Каширы убил старушку молотком, а тело скинул в канаву в Тульской области

Фото из архива Myslo.ru.

Пожилой мужчина предыдущие 17 лет провел в колонии, но не исправился.

Следователь отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Каширы, обвиняемого в убийстве.

В прошлом году 23 декабря на проселочной дороге недалеко от железнодорожной станции в деревне Вослинка в Кашире между обвиняемым и 70-летней пенсионеркой из Москвы, которая планировала отправиться на дачу, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил женщину по голове руками. Она потеряла сознание и упала. Решив, что жертва мертва, обвиняемый положил её в багажник и поехал по дороге, присматривая незаметное для окружающих место.

Однако по пути потерпевшая пришла в себя, позвонила дочери и сообщила о произошедшем. Услышав шум, доносившийся из багажника, обвиняемый остановил автомобиль, открыл заднюю дверь и нанес женщине смертельные удары молотком.

После он вывез тело в Веневский район Тульской области и сбросил его в канаву, присыпав снегом. После этого отправился в деревню Растовцы недалеко от Каширы Московской области, где выбросил в мусорные баки сумку и личные вещи женщины.

На допросе обвиняемый дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний и иные следственные действия. Было проведено 15 экспертиз, среди которых 12 молекулярно-генетических по объектам и предметам, изъятым в ходе обыска, осмотров автомобиля обвиняемого, а также предметов, обнаруженных в ходе осмотра мусорных контейнеров.

Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.