Пенсионер из Каширы убил старушку молотком, а тело скинул в канаву в Тульской области

Следователь отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области завершил расследование уголовного дела в отношении 72-летнего жителя Каширы, обвиняемого в убийстве.
В прошлом году 23 декабря на проселочной дороге недалеко от железнодорожной станции в деревне Вослинка в Кашире между обвиняемым и 70-летней пенсионеркой из Москвы, которая планировала отправиться на дачу, произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил женщину по голове руками. Она потеряла сознание и упала. Решив, что жертва мертва, обвиняемый положил её в багажник и поехал по дороге, присматривая незаметное для окружающих место.
Однако по пути потерпевшая пришла в себя, позвонила дочери и сообщила о произошедшем. Услышав шум, доносившийся из багажника, обвиняемый остановил автомобиль, открыл заднюю дверь и нанес женщине смертельные удары молотком.
После он вывез тело в Веневский район Тульской области и сбросил его в канаву, присыпав снегом. После этого отправился в деревню Растовцы недалеко от Каширы Московской области, где выбросил в мусорные баки сумку и личные вещи женщины.
На допросе обвиняемый дал признательные показания, с его участием проведена проверка показаний и иные следственные действия. Было проведено 15 экспертиз, среди которых 12 молекулярно-генетических по объектам и предметам, изъятым в ходе обыска, осмотров автомобиля обвиняемого, а также предметов, обнаруженных в ходе осмотра мусорных контейнеров.
Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Каширский городской суд для рассмотрения по существу.
Злоумышленник в конце 2023 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал 17-летний срок за убийство.