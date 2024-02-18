В России ускорят рассмотрение в суде заявления о допуске газовщиков в квартиру

Не дольше, чем за 12 дней суд должен будет вынести решение о предоставлении доступа или отклонить иск.

Жителей квартир обяжут предоставлять газовщикам доступ к оборудованию для технического обслуживания и ремонта. Такой законопроект внесли в Госдуму члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. При чем это касается как владельцев, так и квартиросъемщиков.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что отсутствие допуска хотя бы в одно из помещений многоквартирного дома создает угрозу жизни и здоровью для всех собственников (нанимателей) помещений многоквартирного дома.

Предлагается разрешить газовщикам в случае отсутствия доступа в квартиру обращаться в суд. Срок рассмотрения дела будет сокращенным — до 12 дней.

«Законопроект подразумевает, что правительство РФ отдельным постановлением установит процедуру уведомления жильцов о предстоящей проверке газового оборудования. На мой взгляд, это должны быть извещения в электронном и традиционном „печатном“ формате. Более того, они должны присылаться собственнику неоднократно, – цитирует Сергея Колунова, депутата Госудумы «РГ». –Соответственно, в таких случаях ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, а затем получают «штрафные санкции» в виде сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не будет. Кроме одного случая: такие ситуации могут быть, если жилец сознательно проигнорировал уведомление, сознательно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни своих соседей под угрозу. Что касается меры ответственности жильцов — данный законопроект ее не устанавливает. Мы говорим, что суд будет выносить решение в ускоренном порядке по делам о недопуске газовщиков в квартиры, и на основании этого решения жильцы будут обязаны пускать сотрудников ФССП».