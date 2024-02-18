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УК «Жилхоз» пять лет не может устранить течь на крыше в девятиэтажке в Туле

УК «Жилхоз» пять лет не может устранить течь на крыше в девятиэтажке в Туле

Из-за отсутствия реакции со стороны УК на многочисленные жалобы квартира стала непригодной для проживания.

Большой таз для воды в квартире Татьяны Мееровской последние пять лет уже часть постоянного интерьера одной из комнат. Все эти годы женщина пытается от управляющей домом компании «Жилхоз» Советского района Тула добиться ремонта крыши. 

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Квартира №47 на девятом этаже дома №9 по ул. Новомосковская пустует. Причина – постоянна сырость и грибок в одной из комнат. Здесь жил пожилой отец Татьяны. Из-за начавшихся проблем со здоровьем он вынужден был переехать к дочери.

Татьяна Мееровская

– Отцу сейчас 83 года, он живет в области у моей сестры. Это вынуждено, потому что из-за грибка в комнате у него начал часто болеть. Он очень хочет вернуться в Тулу. Во-первых, медицинская помощь сейчас от него далеко, во-вторых, он всю жизнь прожил в этой квартире, а сейчас не может ею пользоваться. 

С 2019 года Татьяна Мееровская обращается Жизлхоз с требованием починить крышу. Но реакция на жалобы фактически отсутствует.

– Они пару лет назад сделали заплатку на крыше, но это ничего не поменяло. Она все равно течет. После сотрудники УК разводят руками и говорят, что все сделали уже. То просят ждать начала строительного сезона – зимой, мол, не делают такие работы. То вообще заявляют, что  у нас еще две комнаты есть – «в них живите, что вы к этой именно пристали?», советуют нам! Это вообще что?! Да и тем более, что плесень из комнаты уже начала распространяться и в зале! Капитальный ремонт запланирован только на 2031 год. А до этого времени что так и будет капать с потолка? Мне не нужна от УК ни компенсация, ни ремонт в квартире – мы его сами сделаем. Нужен ремонт крыши.

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Редакция попыталась связаться с УК Жилхоз для комментария, но это сделать не удалось: городской телефон не отвечает. Впрочем, как и мобильный генерального директора Геннадия Ковальчука.

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Надеемся, что у прокуратуры и ГЖИ Тульской области получится связаться с руководителем и повлиять на него, напомнив про обязанность исполнять возложенные на УК обязанности.

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Автор:
сегодня, в 17:26 +1
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