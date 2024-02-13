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Стал известен возраст туляков, учинивших погром в подземном переходе на улице Мосина

Стал известен возраст туляков, учинивших погром в подземном переходе на улице Мосина

Глупый поступок совершили не какие-то подростки, а вполне себе взрослые люди.

Полиция установила личность молодых людей, совершивших акт вандализма в подземном пешеходном переходе на ул. Мосина. Ими оказались двое туляков 2000 года рождения.

Как сообщили в УМВД России по Тульской области, злоумышленники уже раскаялись в содеянном. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Напомним, вчера, 12 февраля, в соцсетях разлетелось видео с камер наблюдения, на котором два молодых человека разбили четыре интерактивных экрана в подземном переходе. Туляки весьма жестко осудили акт вандализма. Злоумышленников задержали тем же вечером. 

Экраны установили в рамках создания единого туристического кода города. На них изображены известные туляки. Экраны в переходе появились недавно — в конце декабря прошлого года. Сумма ущерба неизвестна. Сообщается, что их уже починили. 

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