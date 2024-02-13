Мотоцикл, туалетная вода и техника: жители Суворова вынесли из дома имущество на сумму более 1 млн рублей

В феврале 2023 года подсудимый А. предложил своим друзьям Г. и Н. совершить кражу: украсть имущество из частного дома в поселке Черепеть Суворовского района.



А. и Г. выбрали день, когда хозяева покинули жилище. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, злоумышленники проникли на частную территорию. Из придомовой постройки они похитили мотоцикл за 400 тыс. руб., а из дома вынесли электросамокат, стоимостью в 85 тыс. рублей. Затем мужчины скрылись с места преступления.



Но этого оказалось мало. Через два часа А. вместе с двумя подельниками вернулись в этот же дом. Они вынесли бытовую технику, инструменты для строительных работ и мужскую туалетную воду. Общая стоимость второй партии украденного составила 438 тыс. рублей.



Как рассказали в пресс-службе райсуда, Г. и Н. назначено наказание в виде лишения свободы. В отношении А. дело выделили в отдельное производство. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.