В Ефремове девочка оформила на маму кредит по указке мошенника

В Ефремове сотрудники полиции ищут подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина заявила, что дала дочери телефон поиграть в онлайн-игры. В это время неизвестный написал девочке в Телеграме и пообещал дополнительный бонус, если она последует его указаниям.

Девочка послушно выслушала мошенника и через приложение банка оформила на маму кредит на 204 889 рублей, а потом перевела ему эти деньги.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенника и его задержанию.