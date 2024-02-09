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Житель Одоева убил ухажера бывшей жены: суд огласил приговор

Житель Одоева убил ухажера бывшей жены: суд огласил приговор

Мужчина отправится в колонию особого режима.

В Одоеве местный житель Сергей Ш. признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 

Судом установлено, что 7 июля 2023 года ранее судимый обвиняемый узнал, что его бывшая жена проводит время с тремя мужчинами в селе Протасово. Сергей вызвал такси и вместе со знакомыми отправился туда выяснять отношения.

Зайдя в дом, он увидел, что бывшая сидит на коленях у какого-то мужчины, — от этой картины Сергей рассвирепел. Он ударил женщину, а потом её кавалера. Повалил мужчину на пол и не менее трех раз ударил по голове. От полученных травм потерпевший умер в машине скорой помощи.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. 



 

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