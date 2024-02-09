«Автобусы ждут по 20 минут!»: туляк пожаловался на организацию движения на конечной у облроддома

«Когда наведут порядок на разворотном кольце автобусов возле областного роддома? Иногда приходится ждать по 20 минут, пока владельцы легковых автомобилей выйдут и переставят машины», — пишет туляк Андрей Королев. При этом знак о запрете парковки на месте имеется.
Мужчина приложил к обращению множество фотографий, наглядно иллюстрирующих проблему. Например вот:
На обращение туляка в администрации Тулы ответили, что контроль за соблюдением ПДД является прерогативой органов ГИБДД. И посоветовали звонить в случае нарушений по тел.: 32-32-53; 32-32-54; 32-95-40; 32-95-42.
Однако проблема явно носит системный характер, и решать ее нужно, не вызывая ДПС при каждом нарушении, уверен Андрей Королев.