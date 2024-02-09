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«Автобусы ждут по 20 минут!»: туляк пожаловался на организацию движения на конечной у облроддома
Фото Андрея Королева.

«Автобусы ждут по 20 минут!»: туляк пожаловался на организацию движения на конечной у облроддома

На разворотном кольце во 2-м проезде Гастелло под запрещающим знаком паркуются автомобили, из-за чего автобусы не могут развернуться.

«Когда наведут порядок на разворотном кольце автобусов возле областного роддома? Иногда приходится ждать по 20 минут, пока владельцы легковых автомобилей выйдут и переставят машины», — пишет туляк Андрей Королев. При этом знак о запрете парковки на месте имеется.

Мужчина приложил к обращению множество фотографий, наглядно иллюстрирующих проблему. Например вот:

rlQ0tbqz_rI (1).jpg

На обращение туляка в администрации Тулы ответили, что контроль за соблюдением ПДД является прерогативой органов ГИБДД. И посоветовали звонить в случае нарушений по тел.: 32-32-53; 32-32-54; 32-95-40; 32-95-42.

Однако проблема явно носит системный характер, и решать ее нужно, не вызывая ДПС при каждом нарушении, уверен Андрей Королев.

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