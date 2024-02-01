Страшное ДТП в Тепло-Огаревском районе: водителя Audi A6 отправили под суд

Фото СУ СК России по Тульской области.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о ДТП на 30-м километре автодороги Лапотково — Ефремов Тепло-Огаревского района.

Об этом ДТП Myslo писал здесь. 17 сентября 2022 года в 9.30 61-летний водитель Audi A6 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП различные травмы получили водитель Audi и его 49-летняя пассажирка. 29-летний водитель Hyundai погиб на месте, а его 15-летний пассажир получил травмы.

Уголовное дело по этому ДТП возбудили в полиции осенью 2022 года, а спустя год дело забрал себе Следственный комитет. Менее чем за два месяца расследование было завершено, дело направлено в суд.