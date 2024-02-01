Всё тело в «запрещенке»: СК возбудил уголовное дело против жителя Киреевска

Фото телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм»

Мужчина попадал в поле зрения правоохранительных органов уже не раз.

Киреевские следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Ему вменяют публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

Как сообщает СК, в сентябре 2023 года подозреваемый неоднократно и намеренно демонстрировал окружающим татуировки с запрещенной нацисткой символикой.

– В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, – отметили в СУ СКР по Тульской области.

Вчера, 31 января, телеграм-канал «Тула. ЭкстремиZм» сообщил о задержании мужчины. По информации источника, житель Киревска уже был судим за пропаганду запрещенной символики, а также за причинение телесных повреждений.

Судя по фото, мужчина – настоящий фанат.

Следственное управление СК России по Тульской области напоминает гражданам: правовой основой противодействия экстремизму и терроризму являются Федеральные законы от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму».

Законодательство предусматривает уголовную ответственность за неоднократную пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма, а также публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства, организацию экстремистского сообщества, деятельности экстремистской организации.

Сообщить о фактах совершения экстремистской деятельности можно, позвонив на горячую линию следственного управления СК России по Тульской области по телефону - 8 (4872) 56-95-53 (круглосуточно), а также обратившись в личные сообщения в наших официальных аккаунтах.