Жестокое убийство врача в Донском: подозреваемый до сих пор не найден

Тело 51-летней женщины было обнаружено вечером 3 марта 2023 года в мкр-не Центральном г. Донского возле запасного входа поликлиники. Убитая была врачом-терапевтом. На её теле и голове было множество колото-ножевых ранений, которые и стали причиной смерти. Местные жители говорили, что у убитой был непростой характер, на почве этого у нее постоянно возникали конфликты. В связи с этим они предположили, что к убийству причастен кто-то из её пациентов.

Личность подозреваемого до сих пор не установлена. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов.

«Поиски подозреваемых продолжаются. Работа не прекращается ни на минуту», — уточнил руководитель ведомства.