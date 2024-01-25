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Тульский суд приговорил уроженку Красноярска к девяти годам колонии за нарколабораторию
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Тульский суд приговорил уроженку Красноярска к девяти годам колонии за нарколабораторию

Кроме того, она отмывала деньги через криптовалюту.

Гособвинитель прокуратуры Щекино поддержал обвинение в отношении 30-летней безработной жительницы Красноярска, с которой заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал ее виновной в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и в отмывании денег. Уроженка Красноярска находилась в составе преступной организованной группы. Она приобрела в тульском поселке Свобода жилой дом для изготовления наркотических средств. Лабораторию для приготовления психостимуляторов девушка и ее пособники разбили в хозпостройке рядом с домом.

Изготавливали наркотики с августа по ноябрь 2022 года. Часть стимуляторов собирались сбыть в Тульской области закладками. Получить прибыль от продаж планировали через криптовалюту. 

— Свою часть дохода жительница Красноярска конвертировала в 1,8 млн рублей, переведя на банковские счета, открытые на имена иных лиц. Это позволило ей разорвать связь полученного дохода с преступным источником его происхождения, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. Из незаконного оборота изъяли свыше 193 кг наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

В отношении других членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

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