Тульский суд приговорил уроженку Красноярска к девяти годам колонии за нарколабораторию

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области

Кроме того, она отмывала деньги через криптовалюту.

Гособвинитель прокуратуры Щекино поддержал обвинение в отношении 30-летней безработной жительницы Красноярска, с которой заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд признал ее виновной в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и в отмывании денег. Уроженка Красноярска находилась в составе преступной организованной группы. Она приобрела в тульском поселке Свобода жилой дом для изготовления наркотических средств. Лабораторию для приготовления психостимуляторов девушка и ее пособники разбили в хозпостройке рядом с домом.

Изготавливали наркотики с августа по ноябрь 2022 года. Часть стимуляторов собирались сбыть в Тульской области закладками. Получить прибыль от продаж планировали через криптовалюту.

— Свою часть дохода жительница Красноярска конвертировала в 1,8 млн рублей, переведя на банковские счета, открытые на имена иных лиц. Это позволило ей разорвать связь полученного дохода с преступным источником его происхождения, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. Из незаконного оборота изъяли свыше 193 кг наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимую к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей.



Приговор в законную силу не вступил.



В отношении других членов организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.