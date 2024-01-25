На тульском стенде на выставке «Россия» пройдет День экологии

Фото из архива Myslo.

Участие в отраслевом дне «Экология» от Тульской области примет министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

На тульском стенде проведут мастер-классы по созданию экоподелок, лекцию о сортировке мусора, расскажут об истории Белоусовского парка Тулы, который появился на месте бывшей городской свалки.

Программа мероприятий: