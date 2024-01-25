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На тульском стенде на выставке «Россия» пройдет День экологии
Фото из архива Myslo.

На тульском стенде на выставке «Россия» пройдет День экологии

Мастер-классы, лекции и презентации состоятся 26 января.

Участие в отраслевом дне «Экология» от Тульской области примет министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

На тульском стенде проведут мастер-классы по созданию экоподелок, лекцию о сортировке мусора, расскажут об истории Белоусовского парка Тулы, который появился на месте бывшей городской свалки.

Программа мероприятий:

  • 11.00-13.00 — интерактивное мероприятие от компании ООО «Хартия» — сборка и раскрашивание экоподелок (кормушки для птиц и т. п.);
  • 14.00, 17.00, 19.00 — лекция «Тульские экоумельцы» о навыках работы с деревом;
  • 12.00-13.00 и 16.00-17.00 — интерактивное мероприятие в рамках эколектория «История городского парка»;
  • 15.00-16.00 — интерактивное мероприятие от компании ООО «Хартия» — игра «Экопазл»;
  • 13.00-14.00 и 17.00-18.00 — интерактивное мероприятие в рамках эколектория «Рептилии Тульской области»;
  • 19.00-20.00 — интерактивное мероприятие-игра «Разделяй и сохраняй».

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