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Трое детей получили травмы в развлекательном центре в Туле: проводится экспертиза аттракционов

Трое детей получили травмы в развлекательном центре в Туле: проводится экспертиза аттракционов

На данный момент работа аттракционов, на которых пострадали дети, приостановлена.

В Туле в 2023 году было возбуждено два уголовных дела по факту получения детьми травм на аттракционах. Пострадавшими признаны три ребенка. Об этом во время пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов.

— Следователи совместно со специалистами Ростехнадзора произвели замеры мест происшествий, назначили экспертизы. После получения результатов будет дана правовая оценка. Выясним, соответствовали ли аттракционы нормам или их неправильно смонтировали, или и то и другое. Сегодня работа аттракционов, на которых пострадали дети, приостановлена.

Напомним, 15 октября в парке приключений и развлечений, расположенном в ТЦ «Макси», на аттракционе «Большой лабиринт с тюбингом» 9-летняя девочка получила травму позвоночника при падении с верёвочного каната. 

Установлено, что аттракцион эксплуатировался без надлежащего контроля оператора, травмирование произошло в результате падения на материал ударопоглощающего покрытия зоны приземления, которое не обеспечило безопасность.

Кроме этого, аналогичный случай произошел на том же аттракционе 29 октября с 7-летним ребенком, который в результате падения получил травму в виде перелома предплечья.

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Автор:
сегодня, в 12:20 0
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