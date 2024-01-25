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Когда сдадут дома ЖК «Новая Тула»?

Когда сдадут дома ЖК «Новая Тула»?

Застройщик объяснил, почему были отложены сроки сдачи домов.

Первая очередь ЖК «Новая Тула» уже построена. Но дольщики до сих пор не получили ключи от квартир. Чтобы узнать причину переноса срока, они обратились в редакцию Myslo.

«Дома по ДДУ должны были сдать в сентябре 2023 года, но срок перенести на декабрь 2023 года, а затем эскроу-счета пролонгировали до апреля 2024 года. В конце сентября было проведено общее собрание с представителями застройщика 3SNT Group. Называли причину в задержках документов от горгаза. Сейчас в домах уже есть газ, отопление, электричество, канализация, вода. Но нам и сейчас никто не дает однозначной информации о сроках. Все очень ждали и ждут сдачи домов. Заранее благодарю! Жду ответа!» — написала на почту Ольга Капралова.

Также женщина указала на сложности связи с застройщиком по телефону.

Мы направили информацию застройщику. Руководитель ООО «СЗ „ТРИ ЭС НОВАЯ ТУЛА“» Сергей Горшенин пояснил, что, действительно, осенью перенос сроков сдачи был связан с задержкой врезки газа. 

Сергей Горшенин

— На данный момент газ имеется в квартирах, как и остальные коммуникации: электричество, вода, канализация и отопление. Дворы полностью благоустроены. Мы сейчас проходим процесс сдачи дома. В январе была комиссия, которая указала на незначительные недочеты, которые нужно устранить. Этим сейчас активно и занимаемся. Мы понимаем все переживания дольщиков и приносим извинения. Мы уверены, что после исправления всех замечаний и сдачи в домов первой очереди наши дольщики будут удовлетворены качеством проведенной нами работы.

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Предполагаемая дата сдачи домов — до 20 февраля 2024 года. 

Что касается переноса сроков действия эскроу-счетов до апреля, то это сделано для подстраховки:

— Мы не можем сдавать объект, если у разрешения на строительство закончился срок действия. Поэтому продлили срок действия эскроу-счетов до апреля. Но на самом деле выявленных недочетов не так много, поэтому мы предполагаем, что не позднее 20 февраля дольщики получат ключи от квартир, — добавил Сергей Горшенин.

Номера телефонов также актуализированы. Все интересующие вопросы дольщики могут задать, позвонив по номеру +7 (4872) 63-67-70 или приехать в офис застройщика и пообщаться лично. 

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Автор:
сегодня, в 12:28 +1
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