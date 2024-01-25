Когда сдадут дома ЖК «Новая Тула»?

Первая очередь ЖК «Новая Тула» уже построена. Но дольщики до сих пор не получили ключи от квартир. Чтобы узнать причину переноса срока, они обратились в редакцию Myslo.

«Дома по ДДУ должны были сдать в сентябре 2023 года, но срок перенести на декабрь 2023 года, а затем эскроу-счета пролонгировали до апреля 2024 года. В конце сентября было проведено общее собрание с представителями застройщика 3SNT Group. Называли причину в задержках документов от горгаза. Сейчас в домах уже есть газ, отопление, электричество, канализация, вода. Но нам и сейчас никто не дает однозначной информации о сроках. Все очень ждали и ждут сдачи домов. Заранее благодарю! Жду ответа!» — написала на почту Ольга Капралова.

Также женщина указала на сложности связи с застройщиком по телефону.

Мы направили информацию застройщику. Руководитель ООО «СЗ „ТРИ ЭС НОВАЯ ТУЛА“» Сергей Горшенин пояснил, что, действительно, осенью перенос сроков сдачи был связан с задержкой врезки газа.

Сергей Горшенин — На данный момент газ имеется в квартирах, как и остальные коммуникации: электричество, вода, канализация и отопление. Дворы полностью благоустроены. Мы сейчас проходим процесс сдачи дома. В январе была комиссия, которая указала на незначительные недочеты, которые нужно устранить. Этим сейчас активно и занимаемся. Мы понимаем все переживания дольщиков и приносим извинения. Мы уверены, что после исправления всех замечаний и сдачи в домов первой очереди наши дольщики будут удовлетворены качеством проведенной нами работы.

Предполагаемая дата сдачи домов — до 20 февраля 2024 года.

Что касается переноса сроков действия эскроу-счетов до апреля, то это сделано для подстраховки:

— Мы не можем сдавать объект, если у разрешения на строительство закончился срок действия. Поэтому продлили срок действия эскроу-счетов до апреля. Но на самом деле выявленных недочетов не так много, поэтому мы предполагаем, что не позднее 20 февраля дольщики получат ключи от квартир, — добавил Сергей Горшенин.

Номера телефонов также актуализированы. Все интересующие вопросы дольщики могут задать, позвонив по номеру +7 (4872) 63-67-70 или приехать в офис застройщика и пообщаться лично.