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В Тульской области выросло количество наркопреступлений — региональный СУ СК

В Тульской области выросло количество наркопреступлений — региональный СУ СК

В целом общее количество преступлений также увеличилось.

В 2023 году в Тульской области зарегистрировано 1670 преступлений, это на 1,5% больше, чем в 2022-м. Об этом сегодня сообщил руководитель регионального управления СК Владимир Усов.

— В регионе отмечается рост количества наркопреступлений: хранение, сбыт и транспортировка психотропных веществ. Это связано с активной работой правоохранительных органов по выявлению, — пояснил Усов.

Также за год увеличилось количество дел, возбуждённых по статье «Мошенничество». Дел по факту убийств или нанесения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, в 2023 году зарегистрировано 115.

— Было раскрыто 29 преступлений прошлых лет, из них 14 направлено в суд, другие прекращены из-за смерти фигурантов или из-за истечения срока давности преступления, — добавил руководитель ведомства.

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Автор:
сегодня, в 11:57 +1
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