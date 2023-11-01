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9-летняя девочка из Тулы повредила позвоночник в детском центре: возбуждено уголовное дело

9-летняя девочка из Тулы повредила позвоночник в детском центре: возбуждено уголовное дело

Об этом сообщают пресс службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета.

В Туле возбуждено уголовное дело после травмирования несовершеннолетних в детском центре «Мисти парк»

Поводом к прокурорской проверке стало то, что 15 октября в парке приключений и развлечений, расположенном в ТЦ «Макси», на аттракционе «Большой лабиринт с тюбингом» 9-летняя девочка получила травму позвоночника при падении с верёвочного каната. 

Установлено, что аттракцион эксплуатировался без надлежащего контроля оператора, травмирование произошло в результате падения на материал ударопоглощающего покрытия зоны приземления, которое не обеспечило безопасность. 

Кроме этого, аналогичный случай произошел на том же аттракционе 29 октября с 7-летним ребенком, который в результате падения получил травму в виде перелома предплечья.

По материалам проверки прокуратуры следователем СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). 

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