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Горячие линии минтруда Тульской области работают в штатном режиме все новогодние каникулы

Горячие линии минтруда Тульской области работают в штатном режиме все новогодние каникулы

Об этом напоминает пресс-служба областного правительства.

В новогодние каникулы жители региона могут обратиться на горячие линии министерства труда и социальной защиты.
 
Единый номер 129 – для семей с детьми 

Режим его работы на новогодних каникулах не изменился, специалисты проекта «Мой семейный центр» готовы помочь со 2 по 8 января с 08:00 до 20:00.
 
Напомним, в центре можно получить срочную юридическую, психологическую, адресную помощь. Решить такие вопросы, как поддержка семей военнослужащих, улучшение жилищных условий, взыскание алиментов, оформление выплат и льгот, заключение социального контракта, урегулирование семейных споров, улучшение отношений между детьми и родителями и т.д.
 
Мобильное приложение «Куратор семьи» 

В период с 1 по 8 января будет принимать запросы семей участников СВО. 
 
Региональный круглосуточный телефон доверия 8-4872-56-46-36  
На новогодних праздниках будет функционировать в круглосуточном режиме в рамках информирования.  
Сюда можно обратиться по всем вопросам, которые касаются социальной помощи инвалидам и пожилым людям: услуги сиделки или социального работника, прокат костылей или коляски, срочная помощь. 
Специалисты на линии будут работать практически все праздники: 2-6 и 8 января с 9:00 до 17:00.
 
Портал «Госуслуги71» 

Практически все услуги министерства можно получить, не вставая с дивана, через портал «Госулуги71». Перерывов в работе портала на новогодних каникулах нет.
Девиз специалистов единых линий: «Выслушаем и поможем». На каждый вопрос, поступивший в министерство труда и социальной защиты Тульской области, будет дан оперативный ответ.
 
В Управлении социальной защиты населения Тульской области приём граждан с 9 января 2024 года осуществляется по предварительной записи на региональном портале государственных услуг.
 
Меры социальной поддержки 

В связи с Новогодними и Рождественскими праздниками выплата мер социальной поддержки, пособий и компенсаций в соответствии с федеральным и региональным законодательством будет производиться после 9 января 2024 года

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