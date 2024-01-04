Горячие линии минтруда Тульской области работают в штатном режиме все новогодние каникулы

В новогодние каникулы жители региона могут обратиться на горячие линии министерства труда и социальной защиты.



Единый номер 129 – для семей с детьми

Режим его работы на новогодних каникулах не изменился, специалисты проекта «Мой семейный центр» готовы помочь со 2 по 8 января с 08:00 до 20:00.



Напомним, в центре можно получить срочную юридическую, психологическую, адресную помощь. Решить такие вопросы, как поддержка семей военнослужащих, улучшение жилищных условий, взыскание алиментов, оформление выплат и льгот, заключение социального контракта, урегулирование семейных споров, улучшение отношений между детьми и родителями и т.д.



Мобильное приложение «Куратор семьи»

В период с 1 по 8 января будет принимать запросы семей участников СВО.



Региональный круглосуточный телефон доверия 8-4872-56-46-36

На новогодних праздниках будет функционировать в круглосуточном режиме в рамках информирования.

Сюда можно обратиться по всем вопросам, которые касаются социальной помощи инвалидам и пожилым людям: услуги сиделки или социального работника, прокат костылей или коляски, срочная помощь.

Специалисты на линии будут работать практически все праздники: 2-6 и 8 января с 9:00 до 17:00.



Портал «Госуслуги71»

Практически все услуги министерства можно получить, не вставая с дивана, через портал «Госулуги71». Перерывов в работе портала на новогодних каникулах нет.

Девиз специалистов единых линий: «Выслушаем и поможем». На каждый вопрос, поступивший в министерство труда и социальной защиты Тульской области, будет дан оперативный ответ.



В Управлении социальной защиты населения Тульской области приём граждан с 9 января 2024 года осуществляется по предварительной записи на региональном портале государственных услуг.



Меры социальной поддержки

В связи с Новогодними и Рождественскими праздниками выплата мер социальной поддержки, пособий и компенсаций в соответствии с федеральным и региональным законодательством будет производиться после 9 января 2024 года