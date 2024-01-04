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Ребенку-инвалиду из Тулы передали кресло-коляску благодаря акции «Белый цветок»

Ребенку-инвалиду из Тулы передали кресло-коляску благодаря акции «Белый цветок»

За 8 лет благодаря акции 50 детям-инвалидам переданы технические средства реабилитации.

Сегодня, 4 января, заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Наталия Зыкова передала семье ребёнка-инвалида кресло-коляску. Она приобретена при поддержке социальных партнеров в рамках акции «Белый цветок».
 
Наталия Зыкова поздравила 15-летнего Илью и его маму Татьяну с Новым годом и наступающим Рождеством, пожелала им здоровья и исполнения заветных желаний.
 
Она отметила, что в Тульской области для семей с детьми-инвалидами действуют различные меры поддержки: это денежные выплаты, предоставление земельного участка, помощь в проведении ремонта и покупке компьютера.


«С 2016 года при поддержке губернатора Алексея Дюмина проходит благотворительная акция „Белый цветок“. Ее цель — оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Этот праздник, который объединяет людей с добрым сердцем. За 8 лет благодаря акции 50 детям-инвалидам переданы технические средства реабилитации, которые облегчают повседневный быт и помогают ребятам быстрее социализироваться», — сказала Наталия Зыкова.
 

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